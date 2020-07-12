كفر قاسم تستقبل ابنها الأسير الطوري بعد اعتقال دام 16 عامًا

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفرجت السلطات الإسرائيلية، يوم الأحد، عن الأسير إبراهيم محمد الطوري، الذي يبلغ من العمر 40 عاما، من مدينة كفر قاسم، بعد 16 عاما قضاها في الأسر.
واستقبل عشرات من أهالي كفر قاسم، الأسير المحرر الطوري، في موكب انطلق من مدخل المدينة، وصولا إلى منزله، رغم جائحة كورونا.
وقال رئيس رابطة الأسير في منطقة المثلث، صبحي عامر: "الفرحة لا تُوصف لأن الحرية ثمنها غالٍ، ولا يوجد معنى يعطيها حقها. لكن الحمد لله، نتمنى من العلي القدير أن نرى في أقرب وقت تحرير باقي الأسرى".
وحمل مشاركون في الاستقبال، الطوري على الأكتاف ورفع بعضهم الأعلام الفلسطينية، وشارك في الاستقبال أهل الأسير، وأصدقاؤه، بالإضافة إلى لجنة الأسير في كفر قاسم والمثلث، واللجنة الشعبية في المدينة كذلك.
يُذكر أن الطوري اعتُقل عام 2004، وحكمت عليه السلطات، بالسجن 16 عاما بتهمة التخطيط لاختطاف جندي.
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