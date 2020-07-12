عمليات البصرة توجه رسالة الى شيوخ عشائر المحافظة

وجهت قيادة عمليات البصرة، الاحد، رسالة الى شيوخ عشائر المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نهيب بشيوخ العشائر الابتعاد عن النزاعات العشائرية ولغة السلاح والقتل والتهديد والوعيد"، مبينة ان "الوضع الراهن الذي يمر به العراق والبصرة بالشكل الخصوص لا يسمح بحدوث مثل هكذا أعمال عنف من شانها اشغال القوات الأمنية والعسكرية المكلفة بواجبات مصيرية ومهمة خصوصا بعد إرتفاع إعداد حالات الإصابة في المحافظة".

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واضافت "في نفس الوقت نجد البعض من شيوخ ووجهاء العشائر وأبناء بعض المناطق لديهم مواقف سلبية ولم يكن لهم دور حقيقي في التهدئة والتوجيه لحل النزاعات العشائرية مما أثار الجدل وحفيضة الشارع البصري".

ودعت القيادة الجميع الى "الاحتكام للقضاء ليكون الفيصل والحل الكل القضايا الجنائية بما فيها النزاعات العشائرية والتي تؤثر سلبا على إدارة الملف الأمني"، مشددة على ضرورة "دعم وإسناد القوات الأمنية وكذلك إحترام مقررات خلية الأزمة والتعاون المشترك للعبور إلى بر الأمان من أجل بصرة آمنة تنعم بالسلم المجتمعي".