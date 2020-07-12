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كوريا الجنوبية والصين تزيدان الرحلات الجوية بينهما

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020

كوريا الجنوبية والصين تزيدان الرحلات الجوية بينهما

متابعات_ الخليج 365

اتفقت كوريا الجنوبية والصين على زيادة عدد الرحلات بين الدولتين هذا الشهر، في ظل تعافي الدولتين من وباء ، طبقاً لما ذكرته شبكة «كيه.بي.إس.وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية أمس.

 

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وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية الجنوبية أمس إن سيئول وبكين اتفقتا على زيادة عدد الرحلات بين الدولتين من عشر رحلات أسبوعياً حالياً إلى 20 رحلة.

 

وتسيّر عشر شركات طيران كورية جنوبية وصينية حالياً رحلة واحدة أسبوعياً على التوالي، طبقاً لإجراءات سلطات الطيران الصينية لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

 

وتشغّل شركات طيران كورية حالياً ثلاثة خطوط فقط من انشيون إلى شينيانغ وشانغتشون وويهاي. وذكرت الوزارة أن هذا الشهر ستستأنف شركات الطيران الكورية خدماتها على الخطوط إلى مناطق نانجينج وجوانجتشو وشيان وشنجن. وأضافت أن كوريا الجنوبية تجري محادثات مع الصين لاستئناف الرحلات على ثلاثة خطوط إضافية.

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