تحذير عالمي.. معقمات تقتل الأصحاء وتتسبب في العمى

منذ انتشار وباء كورونا، أصبحت المعقمات رفيقا للحماية منه، بينما حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA العالم من استخدام مجموعة من معقمات الأيدي، كونها تسبب في وفاة أشخاص أصحاء، وتهدد بالعمى.

وقالت إدارة الغداء والدواء الأمريكية إن “المعقمات، التي تنتجها الشركة المكسيكية “Eskbiochem SA de CV”، تحتوي على مادة الميثانول، التي تسبب التسمم بالابتلاع، أو الاستنشاق بنسبة تتجاوز 80 في المائة”.

وأشار المصدر نفسه إلى أن المعقمات المذكورة يمكن أن تتسبب في الإصابة بالعمي، كما أن لها أثرا قاتلا على الأطفال.

وأوضحت FDA أن الشركة لم تذكر اسم مادة الميثانول ضمن مكونات المعقمات، التي تنتجها، واستبدلت بها مادة” الإيثانول” الأكثر أمانا.

وتسبب فيروس كورونا، في إقبال كبير على المعقمات، إذ أصبح من الضروريات، التي يعتمد عليها الملايين في العالم لمساعدتهم في الوقاية من الفيروس.