ابن عم الملك يشتكي قرصنة صفحته على فايسبوك

ذكر الأمير هشام العلوي تعرض صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” إلى القرصنة.

وأضاف ابن عم الملك، في تدوينة، على صفحته المذكورة، أن “صفحة هشام العلوي” في فايسبوك تعرضت إلى القرصنة، وتم نشر رابط مقال يسيء إلى الوزير الأول الكندي.

ولفت المصدر نفسه الانتباه إلى أنه لا يدري ما الهدف من وراء ذلك، مبرزا أنه جرى سحب رابط المقال، متمنيًا “عدم تكرار مثل هذه التصرفات”، وفقا لتعبيره.

يذكر أن صفحة الأمير هشام على موقع التواصل الاجتماعي يتابعها أزيد من 91 ألف متتبع، إذ دأب على نشر تدوينات، وصور تخص أفراد أسرته، وأصدقائه.