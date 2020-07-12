من بينهم شرطيان وممرضتان.. تفاصيل إصابة 33 شخصا بكورونا في طنجة

سجلت مدينة طنجة، صباح اليوم الأحد، إصابة 33 شخصا بفيروس كورونا المستجد بمخالطين لبؤر سجلت، في الأسابيع الماضية.

وحسب مصدر مطلع، فإنه تم تأكيد إصابة 9 أشخاص بكوفيد-19 من منطقة بوخالف متفرقة على أحياء مسنانة، وأݣزناية، والعرفان، فيما سجلت منطقة مغوغة 6 إصابات مؤكدة، أغلبهم من مخالطين مصابين من البؤر الصناعية، وممرضة في مركز صحي، وتوزعت في أحياء بن كيران، وبلاصاطورو، وشرف، وحومة الشوك.

وأضاف المصدر ذاته أن منطقة مرس الخير سجلت 5 إصابات في أحياء بئر الشفاء، والحراريين، وسدي إدريس، وسجلت منطقة الجيراري، والسواني 3 إصابات على التوالي، فيما سجلت منطقة طنجة المدينة، وأكزناية، وإقليم الفحص أنجرة إصابتين في كل منهما.

وشهد سلك الشرطة في طنجة إصابتين جديدتين مؤكدتين في مجموع 4 إصابات بكورونا في أسبوع واحد.