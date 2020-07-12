رويترز: الحوثيون يرضخون ويسمحون للأمم المتحدة بفحص ناقلة النفط “صافر”

الخليج 365 - الرياض- المناطق - رويترز

نقلت وكالة رويترز، قول مصدرين بالأمم المتحدة، إن المتمردين الحوثيين رضخوا ووافقوا على السماح للأمم المتحدة بالصعود إلى ناقلة النفط المهجورة التي يُخشى أن تتسبب في كارثة بيئية قبالة الساحل اليمني.

وقال المصدران: إن “المتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران، والتي تسيطر على المرفأ، بعثوا برسالة تتضمن الموافقة على صعود فريق تقني من الأمم المتحدة إلى الناقلة”.

وكانت الأمم المتحدة قالت في وقت سابق من الأسبوع الجاري: إنها” تشعر بقلق بالغ بعد أن تسربت المياه إلى غرفة المحركات بالناقلة صافر التي تحمل 1.1 مليون برميل من النفط الخام، والعالقة في مرفأ رأس عيسى النفطي بالبحر الأحمر، منذ أكثر من خمس سنوات. “