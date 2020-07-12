علم “اليوم 24” أن مغني الراب دون بيغ، والمغني الشاب إيهاب أمير، صورا، أمس السبت، كليب أغنية مشتركة لهما، بحضور أسماء شهيرة في عالم التمثيل.
وأفادت مصادر “اليوم 24” أن إيهاب أمير، والبيغ، اختارا تصوير عملهما الجديد في أحد أحياء الفصيح في أحد الأحياء الهامشبة في الدارالبيضاء.
ويحضر في الكليب إلى جانب إيهاب أمير الفنانان طارق البخاري، والفنان القدير نور الدين بكر، والفنانة قمر السعداوي.
واختار إيهاب الظهور في الكليب بـ”لوك مختلف”، حيث غير تسريحة شعره، إلى التسريحة الشهيرة “الراسطا”.
الديو المرتقب، الذي يجمع بين الراب، والأغنية الشبابية، يعالج قضايا متفشية في المجتمع المغربي، وتؤرق المواطن البسيط، من بينها الفقر، وقد نشأت فكرته أثناء لقاء الفنانان في برنامج “ماستر شاف سليبريتي”، إذ سجلا الأغنية فيما بعد، أما الكليب، فكان مرتقبا تصويره في وقت سابق غير أن الاجراءات، التي فرضتها جائحة كورونا كانت سببا في تأجيل التصوير، إلى غاية، أمس.
كانت هذه تفاصيل خبر البيغ وإيهاب أمير يصوران كليبا مشتركا بـ”كاريان”.. البخاري وحماقة ونوردين بكر حاضرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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