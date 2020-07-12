شركة "تيسلا" تخفض سعر مركبتها الجديدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت شركة "تيسلا" للسيّارات عن انخفاض سعر مركبتها الرياضية طراز "واي"، بثلاثة آلاف دولار بعد أربعة أشهر فقط من طرحها فيما تسعى شركات السيارات الكهربائية الأميركية إلى الحفاظ على زخم مبيعاتها في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا.

ويأتي ذلك بعد تخفيضات في أيار/ مايو على الطراز 3 و"إكس إس"، وأعلنت الشركة التي يترأسها إيلون ماسك هذا الشهر انخفاضًا أقل من المتوقع في تسليمات سيارات الربع الثاني من العام، على الرغم من الوباء الذي عصف بصناعة السيارات عالميا.

وبدأ سعر الطراز "واي" بـ49 ألفا و990 دولارا، بانخفاض 6% تقريبا عن سعره السابق الذي كان يبلغ 52 ألفا و990 دولارا، وفقًا لموقع الشركة على الإنترنت.

وأعلنت "تيسلا" في نيسان/ أبريل عن تحقيق الطراز "واي" أرباحا، وهي المرة الأولى في تاريخ الشركة المؤسسة قبل 17 عاما التي تحقق فيها سيارات جديدة لها ربحا في أول ربع سنة لها.