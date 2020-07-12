شكرا لقرائتكم خبر عن هروب قيادي كبير من حماس إلى إسرائيل وبحوزته وثائق مهمة والان مع التفاصيل

الأحد 12 يوليه 2020 هرب قائد عمليات الكوماندوز في حماس إلى إسرائيل هذا الفجر وكان مجند من الموساد لما يزيد عن عشر سنوات

Advertisements وأكدت المصادر اعتقال 17 عنصراً من حماس بتهمة التخابر لإسرائيل وهروب قائد وحدة الضفادع ( عز الدين بدر ) على متن قارب من غزة لإسرائيل مع وثائق مهمة. تفاصيل أوفى لاحقا..

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