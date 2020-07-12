الصحة الفلسطينية: 349 إصابة جديدة بكورونا و408 حالة شفاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّلت الضفة الغربيّة والقدس المحتلة، 349 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، و408 حالات شفاء، وفقًا لما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينيّة في رام الله.

وبينت الوزارة في بيانها، أن الإصابات توزعت على النحو التالي: محافظة القدس؛ 105 إصابات، محافظة رام الله والبيرة 49 إصابة، محافظة الخليل: 166 إصابة، محافظة طولكرم 6 إصابات، محافظة بيت لحم: 11 إصابة، ومحافظة نابلس: 7 إصابات.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وتسجيل 408 حالات شفاء 399 في محافظة الخليل، 6 محافظة نابلس، 3 قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الصحة أن الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة هي 16 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة، بينها 7 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبينت أنه تم إجراء 2323 فحصًا لعينات مشتبه بإصابتها، وعدد الحالات النشطة الكلي: 5763، وعدد حالات التعافي: 1237، وعدد حالات الوفاة 37.