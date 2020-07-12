ألمانيا تعبّر عن أسفها لعدم موافقة مجلس الأمن على إيصال المساعدات الإنسانيّة إلى سوريا

أعرب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، عن أسفه لعدم تمكن مجلس الأمن الدولي من الموافقة على تمديد عمل المعابر على الحدود السورية لإيصال المساعدات الإنسانية للسكان داخل سوريا

وقال ماس في بيان على "تويتر"، اليوم السبت: "نأسف بشدة لأن الفيتو الروسي والصيني، أمس، في مجلس الأمن الدولي، منع مرة أخرى تمديد القرار بشأن إيطال المساعدات عبر الحدود. هذا خبر مؤلم لملايين الناس في شمال سوريا"

وأضاف وزير الخارجية الألماني أن المحادثات مستمرة هذا اليوم، وحث "الجميع على عدم إعاقة التوصل إلى حل وسط"

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ورفض مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، كذلك مشروع القرار الروسي الثاني بشأن نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا من خلال معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا

المصدر: وكالات