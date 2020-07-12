تسجيل 836 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 836 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 54894 حالة فيما تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 390 حالة. إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 390 حالة. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاحد إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال836 السابقة تضمنت 549 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 67ر65 في المئة و287 حالة لغير الكويتيين بنسبة 33ر34 في المئة. من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.وأوضح السند أن حالات الاصابة ال836 السابقة تضمنت 549 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 67ر65 في المئة و287 حالة لغير الكويتيين بنسبة 33ر34 في المئة.

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