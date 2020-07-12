أعلنت الإمارات، عن تعرض المواقع الإالكترونية التابعة للحكومة الاتحادية لـ"هجمات سيبرانية" كثيرة ومتنوعة خلال شهر يونيو الماضي ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وبحسب "وكالة أنباء الإمارات"، نجح الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في هيئة تنظيم الاتصالات، في منع نحو 100 ألفهجمة سيبرانية تعرضت لها المواقع الالكترونية التابعة للحكومة الاتحادية خلال شهر يونيو الماضي، تنوعت ما بين برمجيات خبيثة 73%، وعمليات بحث عن ثغرات أمنية 15%، وهجمات التصيد الإلكتروني 12% ، كما عالج الفريق 407 حوادث سيبرانية.
وجاء ذلك خلال التقرير الشهري الذي نشرته الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات حول مستجدات الأمن السيبراني في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات عن شهر يونيو 2020.
واستعرض التقرير الجهود التي بذلها الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي(aeCERT) في التعامل مع الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها فقط الجهات الاتحادية الرسمية في الدولة.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تتعرض لـ 100 ألف هجمة سيبرانية خلال شهر يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.