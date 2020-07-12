اتهام شاب من الرينة بالتسبب بوفاة عروب حبيب الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في الناصرة، صباح اليوم الأحد، لائحة اتهام ضد شاب (22 عاما) من قرية الرينة، نسبت إليه تهمة التسبب بموت الفتاة عروب حسين حبيب الله.

كما نسبت النيابة العامة للشاب تهمة عدم تقديم المساعدة وترك المصابة، بالإضافة إلى تهم مرورية وإدارية، تتعلق بالسرعة الزائدة وعدم ترخيص تأمين السيارة.

وجاء في لائحة الاتهام أن الشاب قاد، يوم 25 حزيران/ يونيو الماضي، سيارته بسرعة فائقة على شارع "معاليه يتسحاك"، في مدينة "نوف هجليل"، باتجاه عين ماهل، حين كانت الفتاة عروب حبيب الله تمارس رياضة المشي مع صديقاتها وتعبر الشارع، فصدمها بسيارته، وقذفها إلى الاتجاه المعاكس لحركة المرور، وهناك دهستها مركبة أخرى كانت تسير بالاتجاه المعاكس.

وجاء في لائحة الاتهام أيضا أن السائق المتهم واصل السير بسرعة بعد الحادث، مبتعدا عن المكان، إلا أنه عاد وسلم نفسه للشرطة، في وقت لاحق.