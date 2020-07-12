الهيئة العربية للطوارئ: 600 إصابة جديدة بكورونا خلال الأسبوع الماضي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بلغ مجمل عدد المصابين العرب بفيروس كورونا المستجد لغاية الساعة التاسعة من صباح اليوم، الأحد، في البلدات العربية لا يشمل المدن المختلطة، 3063 إصابة مع تسجيل 303 حالات جديدة خلال نهاية الأسبوع وليبلغ مجمل عدد المصابين الجدد خلال الأسبوع الماضي 600 إصابة؛ وفقا للمعطيات الصادرة عن الهيئة العربية للطوارئ.

وارتفع عدد المصابين منذ بداية الموجة الثانية إلى 1999 مصابا، كما وصل عدد الحالات النشطة إلى أكثر من 1600 لتنخفض نسبة المتعافين إلى أقل من 45%.

في المقابل، بلغ مجمل الإصابات في إسرائيل إلى 37464 إصابة مع تسجيل أكثر من 7500 إصابة جديدة خلال الأسبوع الماضي وبزيادة أسبوعية بلغت 25.1%، فيما بلغت نسبة الارتفاع في المجتمع العربي خلال الأسبوع الماضي 24.4%.

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وبلغ عدد الفحوصات في المجتمع العربي 125087 بزيادة 14605 فحوصات خلال الأسبوع الماضي، لتشكل نسبة المصابين 4.1% من مجمل الخاضعين للفحوصات، ولتشكل نسبة الفحوصات في المجتمع العربي نحو 10.2% من مجمل الفحوصات في إسرائيل والذي بلغ 1221430 فحصا.

أما من حيث عدد الحالات النشطة، فتحتل رهط المكان الأول مع تسجيل 236 حالة مع مجمل عدد إصابات بلغ 380 إصابة، تليها عرعرة النقب بـ179 حالة نشطة من أصل 293، ثم باقة الغربية بـ155 من أصل 194، بعدها كفر قاسم بـ135 من أصل 155، كسيفة بـ85 من أصل 99، كفر قرع بـ75 من أصل 97، الطيبة بـ73 من أصل 123، أم الفحم بـ63 من أصل 155، الطيرة بـ57 من أصل 68، حورة بـ45 من أصل 242 والناصرة بـ45 حالة من أصل 69.

يشار إلى أن الارتفاع في حالات كورونا خلال الأسبوع الماضي، تمركز في كل من باقة الغربية بـ60 حالة جديدة، كسيفة بـ57 حالة، رهط بـ45، الطيبة بـ44، الناصرة بـ31 وكفر قاسم بـ30 حالة.