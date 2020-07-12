السيسى: الإجراءت الصعبة والقاسية لا تهدف إلى مضايقة المواطنين.. ويطالب وزير المالية بتسهيل إجراءات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، من وزير المالية الدكتور محمد معيط بتسهيل الإجراءات الخاصة بتحويل السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعى.

وقال الرئيس السيسى لوزير المالية: "أنت بتخاف على الفلوس اوى بصراحة.. لازم نساعد الناس للتحويل.. وليه لا لما تكون فايدة صفرية من أجل التحويل.. ولازم نبذل أكثر من كده لمساعدة الناس وفق برامج محددة".

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن أزمة كورونا أزمة عالمية وليست قاصرة على دولة بعينها، لافتا إلى أن كل العالم يعانى من أثار الجائحة.

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وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات: "السياحة فى مصر كانت بتجيب 14 مليار دولار، وتوقفت، وقطاع الطيران توقف بالكامل سواء شركات وطنية او حركة التجارة" .

وشدد الرئيس السيسى على أن أى إجراء قاسى أو صعب ليس الهدف منه مضايقة الناس، مؤكدا أن الإجراء القاسى فى 2016 كانت نتائجه سند لينا".

وعن مخالفات البناء قال الرئيس: "الدولة فضلت تتعامل مع المخالفات على مدى 10 سنوات بمنتهى الرفق وطول البال، ومحاولة احتواء الظاهرة دون إجراءات حادة، لكن خلاص مش هينفع نستمر كده"

جاء ذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة والمرحلة الثالثة من الأسمرات.