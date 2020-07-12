مجموعة مغربية تنافس على اللقب.. تأجيل نهائي كأس العالم للموسيقى

كشفت فرقة تنالت الأمازيغية أن نهائي المسابقة الدولية “world music trophy”، الذي كان مرتقبا في أكتوبر، أجل إلى غاية السنة المقبلة نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد في أمريكا.

وأعلن رئيس مجموعة تانالت إيدر، أمس السبت، أن المجموعة توصلت بإخبار التأجيل، وقال في منشور على فايسبوك: “وصلتنا رسالة للتو من لدن اللجنة المنظمة للكأس بأن الحفل الختامي للمسابقة، الذي زعمت تنظيمه، في شهر أكتوبر الماضي، من هذا العام في ولاية لاس فيغاس الأمريكية قد تم تأجيله”.

وأشار إيدر إلى أن سبب التأجيل هو فيروس كورونا، الذي أدى إلى إيقاف جميع التظاهرات الثقافية، والمهرجانات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان إيدر قد صرح لـ”اليوم 24″ بخصوص تأهل” تنالت” إلى نهائي المسابقة العالمية: “نواجه في الدور النهائي ممثل القارة الأمريكية، وقد تمكنا من الفوز بجائزة الجمهور في انتظار المواجهة أمام لجنة خاصة في حفل يقام في ولاية لاس فيكاس الأمريكية، ليتم اختيار فرقة واحدة تتوج بلقب أفضل فرقة عالمية، تفوز بكأس العالم للموسيقى عام 2020”.