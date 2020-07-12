مطالبات لحماس بالإفراج عن صحفي اعتقلته بغزة

طالب صحفيون وحقوقيون فلسطينيون، حركة حماس، بالإفراج عن صحفي بغزة اعتقلته قواتها الأمنية بعد نشره مناشدة لشاب هدد بالانتحار.

وأكد الدكتور تحسين الأسطل، نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين لـ"الخليج 365" عدم قانونية اعتقال أمن حماس الصحفي أسامة الكحلوت من وسط قطاع غزة، رافضا بذلك تبريرات شرطة حماس حول الاعتقال.

وطالب الأسطل بالإفراج عن الصحفي الكحلوت، مشددا على رفض سياسة اعتقال الصحفيين على خلفية حرية العمل الصحفي أو التعبير عن الرأي.

وأشار إلى أن الكحلوت ترك بصمات وطنية مشرفة في الساحة الإعلامية الفلسطينية وسبق أن استهدفه الاحتلال وأصابه بالرصاص كما سبق أن اعتقال من أمن حماس.

وكان الناطق باسم شرطة حماس، أيمن البطنيجي، قال في بيان صحفي مساء السبت: إن "الشرطة أوقفت مساء الجمعة، مُصوراً شجّع أحد المواطنين على إيذاء نفسه، واتفق معه على تصويره أثناء قيامه بإحراق نفسه في مخيم دير البلح وسط قطاع غزة"، وفق ادعائه.

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وأضاف المتحدث باسم شرطة حماس أن الشرطة اعتقلت مواطن (35 عاماً) قبل تمكنه من إيذاء نفسه بعدما سكب البنزين على جسده، وأنه تم إحالة المصوّر (لم يذكر اسمه)، والمواطن المذكور إلى النيابة، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقّهما.

من جهتها، رفضت عائلة الصحفي أسامة الكحلوت، في بيان لها تبرير شرطة حماس، وقالت "عادة ما تصل مناشدات إنسانية للصحفي الكحلوت كونه يعمل صحفيا وعادة ما تتم الاستجابة للمناشدات وآخرها مناشدة لسيدة تعيل أسرة كبيرة على البحر!!.".

ورفض صحفيون وحقوقيون تبرير اعتقال الصحفي الكحلوت، معتبرين أن ما نشره على صفحته على فيسبوك، يندرج في غطار حرية النشر، وليس تحريضا على الانتحار، وطالبوا بالإفراج الفوري عنه.



وشهد قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة تسجيل عدة حالات انتحار على خلفية الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة في ظل الحصار وحكم حماس.

وتسيطر حماس على قطاع غزة منذ صيف 2007 فيما لا تزال الجهود المصرية لرأب الصدع وتوحيد الصف الفلسطيني تواجه عثرات رغم توقيع اتفاقية لإنهاء الانقسام في القاهرة قبل ثلاثة أعوام.