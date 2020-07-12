شكرا لقرائتكم خبر عن الهند: عدد حالات الإصابة بكورونا يقترب من 850 الف والان نبدء بالتفاصيل
وارتفع اجمالي عدد الحالات المؤكدة في البلاد إلى 849 الفا و 553 شخصا، كما أفادت وزارة الصحة اليوم الأحد بوفاة 551 حالة أخرى ليرتفع عدد الوفيات إلى 22 الفا و 674 حالة.
وتجاوزت الهند روسيا في عدد حالات الإصابة، وهي الآن خلف الولايات المتحدة والبرازيل، وفقًا لإحصاء جامعة جونز هوبكنز.
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