حدث ليلاً| مفاوضات اليوم التاسع بشأن سد النهضة و750 ألف إصابة بكورونا في الوطن العربي



محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمود علي:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

انخفاض طفيف.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا اليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، تسجيل 923 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، فضلًا عن وفاة 67 حالة.

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لليوم التاسع على التوالي.. الري تصدر بيانًا جديدًا حول مفاوضات سد النهضة

قالت وزارة الري، إن المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، تواصلت لليوم التاسع على التوالي، برعاية الاتحاد الإفريقي، وممثلي الدول والمراقبين، بهدف التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل السد.

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كورونا في الوطن العربي: الإصابات تتجاوز 750 ألف إصابة.. والوفيات على أعتاب 13 ألف حالة‎

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى 756 ألفا و696 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 12آلفًا و970 حالة.

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رئيس جمعية الإنقاذ البحري: "أخرجنا 10 جثامين من غرق شاطيء النخيل حتى الآن"

قال الكابتن إيهاب المالحي، رئيس جمعية الإنقاذ البحري، إن الموج تسبب في إخراج 10 جثامين من غرقى شاطئ النخيل حتى الآن للشاطئ، ويتبقى جثة واحدة لم تظهر بعد، مضيفًا: "7 جثامين ظهروا وحدهم بسبب الأمواج أمس و3 آخرين اليو ظهروا في أبوالمطامير".

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فرج عامر: صدادت شاطئ النخيل السبب في غرق المواطنين

قال محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه أول من أطلق على شاطئ النخيل، جملة "شاطئ الموت" منذ 5 سنوات، مشيراً إلى أنه تقدم بـ 4 طلبات إحاطة على مدى الـ4 سنوات الماضية بسبب أعداد الغارقين المتفاقمة في هذا الشاطئ، قائلًا: "أنا أحمل المسئولية للجمعية التي تدير الشاطئ ..وأنا بحملها تهمة الإهمال الجسيم".

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وزير الرى الأسبق: مفاوضات سد النهضة الحالية "غير مبشرة"

علق الدكتور نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري الأسبق على نتائج ماتم الوصول إليه حتى الان في مفاوضات سد النهضة: "المفاضات يمكن وصفها بـ(مكلمة وخناقات) مشيرًا إلى أن دور المراقبين والخبراء المتعددين الان في المفاوضات لا تعدو كونها إجتماعات ثنائية بين الدول من دون أن يكونوا طرفًا في المفاوضات.

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"ليست من ضحايا كورونا".. زملاء ممرضة بالفيوم: "آية ماتت بالغدة"

حالة من الجدل شهدتها أوساط عدة في محافظة الفيوم بعدما حاول بعض العاملين في مستشفى التأمين الصحي، نفي ما اعتبروه يسيء لزميلة لهم توفيت أثناء علاجها في مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر.

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انتحار فتاة قفزا من علو في الطالبية.. والتحريات: تعاني من مرض نفسي

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات العثور على جثة فتاة اسفل عقار بمنطقة الطالبية، أمس السبت.

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حصيلة كورونا في أمريكا تتخطى ٣.٢٢ مليون إصابة و134430 وفاة

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، السبت، إلى 3.22 مليون حالة حتى الساعة الثالثة والنصف مساءا بتوقيت نيويورك، حسب بيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء، وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

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المسماري: فتح موانئ النفط يقتصر على نقل المخزون المتعاقد عليه قبل الإغلاق

قال الناطق باسم قوات القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن فتح الموانئ النفطية يقتصر على السماح بنقل كمية مخزنة من النفط متعاقد عليها قبل الإغلاق، حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية.

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ترامب يرتدي الكمامة للمرة الأولى (فيديو)

ظهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت، للمرة الأولى وهو يرتدي كمامة في مكان عام اثناء زيارته مركزا طبيا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة يورونيوز.

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أكثر من 13 ألف إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد بجنوب أفريقيا

أعلنت السلطات الصحية في جنوب أفريقيا يوم السبت إصابة 13 ألفا و 497 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 264 الفا و 184 شخصا من بينهم 3971 حالة وفاة.

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