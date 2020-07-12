مقتل 8 مسلحين بأيدي الجيش السوري في إدلب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – دمشق

تمكن الجيش السوري امس السبت من صد هجوما لـ 250 مسلحا على مواقعه في إدلب، مخلفا 8 قتلى في صفوف المهاجمين.

وقال رئيس مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية، الأميرال ألكسندر شيربتسكي، إن الهجوم وقع الجمعة، حيث “قامت مجموعتان من الجماعات المسلحة غير الشرعية، يبلغ قوامها 250 شخصا من زيتونجيك بشن هجوم على مواقع القوات الحكومية في إدلب”، مشراً الى أن القوات السورية صدت الهجوم دون إصابات في صفوفها.

وفي 5 مارس الماضي، توصل الجانبان الروسي والتركي إلى اتفاق على وقف إطلاق النار في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، و إقامة ممر أمني وتسيير دوريات مشتركة.

وخرقت المجموعات المسلحة أكثر من مرة اتفاق وقف إطلاق النار الروسي التركي، من خلال شن هجمات ضد مواقع الجيش السوري كانت أكبرها في أيار/مايو الماضي، على قرية الطنجرة في سهل الغاب، والتي ترافقت مع اشتباكات عنيفة انسحب على أثرها الجيش السوري، ليعود بعد ساعات ويستعيد البلدة والمناطق المجاورة بعد معارك عنيفة مع المسلحين.