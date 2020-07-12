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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 4 آلاف متطوع لإجراء اختبار لقاح ضد فيروس كورونا فى ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020
تطوع نحو 4 آلاف شخص للخضوع لتجارب لقاح ضد فيروس كورونا المستجد فى المستشفى الجامعى فى بلدة توبينجن الألمانية، بحسب "روسيا اليوم".
وقال مدير الدراسة بيتر كريمسنر: "نحن فى وضع نعتبر فيه فى رفاهية حقيقية، على عكس التجارب السريرية المعتادة.. عادة ما نواجه صعوبة فى الوصول إلى العدد الكافى من الأشخاص ليكونوا موضع اختبار".
وقد بدأت دراسة سريرية فى العيادة الجامعية فى منتصف شهر يونيو لاختبار تحمل اللقاح الذى طورته شركة "كيور فاك" للأدوية الحيوية ببلدة توبينجن.
ومنذ ذلك الحين، تناول حوالى 50 شخصا العقار، ووفقا لكريمسنر، لم تحدث أى آثار جانبية مفاجئة حتى الآن، وأن كل شيء يسير على ما يرام، مضيفا أن الدراسة لم تكشف عن أى نتائج مثيرة للقلق.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية سيتم تطعيم 168 متطوعا فى البداية، ليس فقط فى توبنغن ولكن أيضا فى مراكز الاختبار فى غنت (بلجيكا) وهانوفر وميونيخ وذلك فى مرحلة الدراسات السريرية أو ما يسمى بالمرحلة الأولى، وإذا نجحت الدراسة، فستتبعها دراسات أخرى مع عدد أكبر بكثير من المتطوعين.
وبعد حصول المتطوع على التطعيم يفترض أن تبدأ خلاياه بإنتاج البروتين الخاص بفيروس كورونا ليبدأ الجهاز المناعى نشاطه ويهاجمه فتتكون مناعة لدى الشخص ضد مرض "كوفيد 19".
وتعمل شركة "كيور فاك" ومقرها فى توبينجن، على لقاحات من mRNA وهو نوع من جزيئات الخلية يعمل كدليل لبناء وإنتاج البروتينات.
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