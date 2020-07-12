البحرين تستضيف اليوم المعرض العالمي للمرأة والأزياء عبر الإنترنت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020

تنطلق مساء اليوم الأحد فعاليات معرض البحرين العالمي للمرأة وعرض الأزياء عبر الفضاء الافتراضي بمشاركة أكثر من 500 شخصية نسائية من مختلف دول العالم من المتحدثات في شؤون المرأة ومصممات الأزياء والصحفيات والمدونات وشرائح نسوية متعددة بحسب صحيفة الأيام البحرينية.



ووفقا للصحيفة، يجتذب المعرض الذي تستمر فعالياته حتى 19 من يوليو 2020 نساء ومهتمات من مختلف دول العالم، إلى جانب وزراء ومسؤولين وصناع القرار ورجال أعمال وقادة شركات وداعمين للمرأة.

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وبهذه المناسبة، قالت رئيس مجلس إدارة شركة تنظيم الفعاليات الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة بأن نجاحات سلسلة المعارض التي نظمتها الشركة على مدى العقد الأخير شجعتنا على الاستمرار في تنظيم هذا المعرض رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البشرية نتيجة جائحة كوفيد 19 خاصه التي تهدد استمرار دور الأزياء ضمن تداعياتها الاقتصادية الخطرة ، منوهة إلى أن المنتدى والمعرض الافتراضيين يشكلان بديلا ناجحا في ظل توسع المشاركين والمهتمين بهذا المعرض عاما بعد عام، حتى أضحى أحد أهم منتديات تمكين المرأة ومعارض الأزياء في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

ونوهت الشيخة نورة إلى أن النسخة الافتراضية الجديدة من المعرض فريدة من نوعها، تستمر ابتداء من هذا المساء ولمدة ٨ أيام، وتتيح لمصممين ومصممات من مختلف أنحاء العالم عرض مجموعاتهم الفريدة وآخر ابتكاراتها في عالم الأزياء، مما سيتيح لهم جميعا تقديم ابداعاتهم إلى عدد واسع من الجمهور العالمي المهتم بصناعة الأزياء.

وأشارت إلى أن المنتدى المرافق للمعرض يضم متحدثات من متخصصين وأكاديميين في مجال ريادة الأعمال والمرأه ورائدات أعمال وقصص نجاح ملهمة إلى جانب مشاركة خبراء في قضايا القيادة، وذلك بهدف تعزيز الوعي وتمكين المرأة علميا ومعرفيا وتنمية مهاراتها وقدراتها ومساعدة المصممين على الوصول إلى أقصى عدد من الجماهير إلى جانب مساعدة الجمهور على متابعة أحدث الابتكارات في مجال التصميم.

وذكرت بأن التسجيل في فعاليات المعرض والمنتدى الافتراضي ما يزال مفتوحا عبر تطبيق الزووم داعية الجمهور للاستفادة من هذا الحدث لما يتيحه من منصة تسلط الضوء على موضوعات تتصل بتنمية المرأة وتهدف إلى تحفيزها على تطوير قدراتها ومهاراتها من خلال مجموعة من الخبراء والمتحدثين الدوليين ذوي السمعة الطيبة و الدعوة عامة.