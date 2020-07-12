مقتل 8 مسلحين بعد محاولة هجوم على مواقع الجيش السورى فى إدلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020

ذكر مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية، أن الجيش السورى صد هجوما لـ 250 مسلحا على مواقعه فى إدلب، مخلفا 8 قتلى فى صفوف المهاجمين.

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ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، عن رئيس المركز الأدميرال ألكسندر شيربتسكى قوله إن مجموعتين من من الجماعات المسلحة غير الشرعية، يبلغ قوامها 250 شخصا من زيتونجيك شنوا هجوما على مواقع القوات الحكومية فى إدلب، مضيفا أن القوات السورية صدت الهجوم دون إصابات فى صفوفها.

وفى 5 مارس الماضي، توصل الجانبان الروسى والتركى إلى اتفاق على وقف إطلاق النار فى محافظة إدلب شمال غرب سوريا، وإقامة ممر أمنى وتسيير دوريات مشتركة.

وخرقت المجموعات المسلحة أكثر من مرة اتفاق وقف إطلاق النار الروسى التركي، من خلال شن هجمات ضد مواقع الجيش السورى كانت أكبرها فى مايو الماضي، على قرية الطنجرة فى سهل الغاب، والتى ترافقت مع اشتباكات عنيفة انسحب على أثرها الجيش السوري، ليعود بعد ساعات ويستعيد البلدة والمناطق المجاورة بعد معارك عنيفة مع المسلحين.