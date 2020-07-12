شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس الأمن يوافق على قرار بإرسال مساعدات إلى سوريا عبر معبر تركى واحد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020 وافق مجلس الأمن الدولي اليوم السبت على دخول مساعدات إنسانية إلى سوريا عبر معبر تركي واحد وذلك غداة انقضاء أجل عملية إنسانية استمرت ستة أعوام بتفويض من المنظمة الأمر الذي يؤثر على ملايين المدنيين السوريين.

وتصف الأمم المتحدة المساعدات المنقولة من تركيا بأنها "شريان حياة" للسوريين في شمال غرب البلاد. ووصل المجلس المؤلف من 15 بلدا إلى طريق مسدود بوقوف معظم الأعضاء ضد روسيا والصين اللتين امتنعتا عن التصويت اليوم السبت وهو خامس تصويت يجريه المجلس بشأن القضية هذا الأسبوع.

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