ترامب يطالب لندن بتسليم عميل سابق للاستخبارات البريطانية

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إلى تسليم الولايات المتحدة العميل السابق للاستخبارات البريطانية كريستوفر ستيل، لمحاكمته، الذي جمع في فترة سابقة ملف اتهامات لإدانة ترامب.
وقال ترامب، في تغريدة على تويتر: "يجب تسليم هذا الشخص وتقديمهإلى العدالة وزجه في السجن".
ووصف ترامب، العميل البريطاني السابق، بأنه "الكاذب الذي تلقى المال من المرشحة الديمقراطية السابقة للانتخابات الرئاسية الأمريكية هيلاري كلينتون ومن اللجنة الوطنية للحزبالديمقراطي".
في وقت سابق، أعلنت المحكمة السامية في لندن، أن مزاعم كريستوفر ستيل، بخصوص رجال الأعمال الروس ميخائيل فريدمان وبيوتر أفين وغيرمان خان، التي ذكرها في ما يسمى بـ"ملف ترامب"، "مضللة ولا يمكن الاعتماد عليها". وألزمته المحكمة بدفع تعويضات لفريدمان وأفين
بقيمة 18 ألف جنيه الاسترليني (حوالي 1.3 مليون روبل).
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