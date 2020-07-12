الدفاع الروسية: الجيش السوري صد هجوما للمسلحين في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش السوري صد هجوما شنه نحو 250 مسلحا على مواقع للقوات الحكومية بمحافظة إدلب، وتمكن من تحييد 8 عناصر من المهاجمين.
وقال مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، الفريق البحريألكسندر شيربيتسكي: "شنت يوم 10 يوليو، مجموعتان من الفصائل المسلحة غير الشرعية ضمتا نحو 250 شخصا، انطلاقا من بلدة زيتونجيك، هجوما على مواقع القوات الحكومية".
وأفاد شيربيتسكي بأن وحدات الجيش السوريتمكنت من صد الهجوم حيث تم "تحييد" 8 مسلحين من المهاجمين دون وقوع خسائر بشرية بين القوات الحكومية.
وأكد شيربيتكي أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة الإرهابية" نفذوا 3 عمليات قصف استهدفت بلدات في محافظات اللاذقية وإدلب وحلب، بينما أشار إلى عدم تسجيل أي انتهاكات لوقف إطلاق النار من قبل الفصائل المسلحة الموالية لتركيا.
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