اخبار العالم

تسجيل 41 إصابة جديدة بكورونا في اليونان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 

 

قالت منظمة الصحة العامة الوطنية في اليونان، إنه تم خلال اليوم الأخير تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس المستجد، بما في ذلك 11 حالة لدى أشخاص قادمين إلى البلاد.

وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للمصابين، منذ بداية

Advertisements
الوباء في اليونان، إلى 3772 شخصا.

وفي اليوم السابق، تم تسجيل عدد قياسي من الحالات اليومية المكتشفة من الإصابات بمرض كوفيد-19، خلال الأشهر الأخيرة بلغ 60 حالة، منها 40

حالة على المعابر الحدودية.

ومنذ فتح الحدود في 1 يوليو، ازداد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، القادمة من الخارج إلى اليونان.

وأضافت المنظمة، أنه لم يتم خلال الـ24 ساعة الماضية، رصد أية وفيات بسبب المرض، ليبقى إجمالي عدد الوفيات نتيجة كوفيد-19 في اليونان، مستقرا عند 193 حالة وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 41 إصابة جديدة بكورونا في اليونان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا