وفاة مسؤول أمني عراقي بفيروس كورونا

توفي مسؤول في شرطة محافظة كركوك شمالي العراق، اليوم السبت، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم. وذكر المراسل أن "المتحدث باسم شرطة محافظة كركوك العميد أفراسياو كامل توفي بعد إصابته بفيروس كورونا". أفراسياو كامل توفي بعد إصابته بفيروس كورونا". وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، عن تسجيل 95 وفاة و2734 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية. بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية. وتوفي قبل أيام مدير إدارة الدفاع المدني في بغداد/ الكرخ، حسن أحمد، إثر إصابته بفيروس كورونا، ومؤخرا توفي مسؤول التصريحات الأمنية في وزارة التجارة العراقية، ماجد محمد الموسوي، جراء إصابته بالفيروس.

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