رئيس وزراء لبنان ينفي استقالة الحكومة

وأشار دياب إلى أن الاجتماع المطول الذي عقده مع سفيرة أمريكا لدى لبنان دوروثي شيا تناول العديد من القضايا، لافتا إلى أن السفيرة «أبدت كل استعداد لمساعدة لبنان بملفات مختلفة».
وأكد أن لبنان لن يكون تحت سيطرة أحد بوجوده في هذا المركز، مشيرا إلى أنهم يعملون بزخم من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين.
مضيفا أن هناك عوامل عدة تلعب دورا في هذا المجال، من ضمنها المفاوضات التي تجري مع صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أنهم قلبوا الصفحة عن المناقشات التي حصلت خلال الأسابيع الستة الماضية، ومن هذا المنطلق بدأ الحديث عن الإصلاحات الأساسية المطلوبة والبرنامج الذي يجب أن يتم التوافق عليه بين صندوق النقد وبين لبنان.
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