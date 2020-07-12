الكاظمي يشرف على عملية عسكرية لمطاردة داعش

وأعلن نائب قائد العمليات المشتركة في العراق، عبد الأمير كامل الشمري، انطلاق عملية أمنية بالتعاون مع طيران التحالف الدولي لملاحقة الخلايا الإرهابية بالمحافظة. قائلا في بيان صحفي: «إن قيادة العمليات المشتركة باشرت عملية (أبطال العراق- المرحلة الرابعة)، لملاحقة بقايا الإرهاب وفرض الأمن والاستقرار في محافظة ديالى مع تطهير وتفتيش الشريط الحدودي مع إيران والدخول بعمليات خاصة ضمن المناطق التي استغلتها عناصر داعش للتواجد وتنفيذ عملياتها الإرهابية، وهي المناطق الفاصلة بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة».
وذكر أن العملية تستهدف في هذه المرحلة مساحة واسعة تقدر بنحو 17 ألفا و685 كيلو متر مربع وتشترك فيها قوات مِن قيادة القوات البرية، وقيادة عمليات ديالى، وقيادة عمليات صلاح الدين، وقيادة عمليات سامراء، وقيادة قوات الشرطة الاتحادية، وقوات الرد السريع، وقوات الحشد الشعبي، والقوات الخاصة، وقوات الحدود، وجهاز مكافحة الإرهاب، وبإسناد مِن طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي.
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