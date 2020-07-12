أسلي متهمة لكتابتها عن وحشية الجيش التركي

أعاد المدعون الأتراك هذا الأسبوع فتح قضية زائفة ضد الكاتبة أسلي أردوغان، موجهين لها اتهامات متجددة بالفتنة والانتماء إلى منظمة إرهابية واستخدام الدعاية لعملها مع صحيفة أوزغور غوندم، وهي صحيفة مؤيدة للأكراد أقفلتها الحكومة التركية في 2016.

وقالت مديرة منظمة «فنانون في خطر الخطر»، جولي تريبولت،: «إن هذا الاستئناف غير القانوني والمضايقة القضائية المستمرة ضد أسلي أردوغان هي دليل على الطبيعة التعسفية للنظام القضائي التركي، وأسلي أردوغان هي مجرد واحدة من العديد من الكتاب والفنانين والمدافعين عن الحقوق الثقافية الذين عاقبتهم حكومة أردوغان لممارستهم حقهم الأساسي في حرية التعبير وقول الحقيقة حول الظلم القاسي الذي يرتكبه أولئك الذين في السلطة».

الانقلاب العسكري

تم الطعن في تبرئة أسلي من قبل المدعي العام غير المرتبط بقضيتها في محكمة استئناف ثانوية (استيناف ماهميسيسي) في إسطنبول.

وتم تشكيل هذه المحاكم بعد محاولة الانقلاب العسكري ضد حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بقيادة حزب العدالة والتنمية في عام 2016، والتي تعمل كنظام قضائي من «الدرجة الثانية». وعملوا كوسيلة لإسكات المعارضة في البلاد،

كما هو الحال بالنسبة لمجموعة من الصحفيين في جمهوريات أدينوا العام الماضي. حيث إذا أصدرت المحكمة حكما أقل من خمس سنوات، فلا يمكن للمدعى عليهم استئناف الحكم. وينتظر محامي أسلي قرار المحكمة لتحديد ما إذا كان سيتمكن من الاستئناف.

سبب الاتهامات

ذكرت أسلي، بصفتها كاتبة عمود في Özgür Gündem، عن الصراع الكردي في تركيا والأساليب الوحشية للجيش التركي في الجنوب الشرقي الذي يسيطر عليه الأكراد.

وبعد التحدث عن هذه القضايا، تم القبض عليها في أغسطس 2016 - مع العديد من موظفي الصحيفة الآخرين - بزعم أنها عضو في منظمة إرهابية ولتعطيل وحدة الدولة، وقضت 136 يومًا محتجزة في مرحلة ما قبل المحاكمة.

وبعد سلسلة من جلسات الاستماع في أوائل عام 2020، تمت تبرئتها، على الرغم من أن الموعد النهائي الرسمي لتقديم الاستئناف هو أسبوع واحد، ولكن أعيد فتح قضيتها بعد أربعة أشهر.

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يوليو 2016

تم تقييد حرية التعبير والصحافة في البلاد بشدة، مع إغلاق أكثر من 180 منفذًا إخباريًا وسجن العشرات من الكتاب والصحفيين أو يواجهون اتهامات زائفة.

وأثار الاعتقال الأولي لأسلي أردوغان وزملائها احتجاجًا دوليًا على حملة تركيا القمعية على حرية التعبير، وخاصة ضد أولئك الذين يتحدثون علناً عن القضايا الكردية.

أغسطس 2016

أرسلت PEN America عريضة إلى الرئيس التركي تطالب بوقف الهجمات على الكتاب

أكتوبر 2016

قدمت لجنة PEN America للترجمة عريضة نيابة عن Necmiye Alpay وجميع المتهمين في قضية Özgür Gündem، بما في ذلك أسلي أردوغان.

2019

توصل مؤشر حرية الكتابة الافتتاحي الصادر عن PEN America مؤخرًا إلى أن تركيا سجنت أو احتجزت ثالث أكبر كتاب في أي دولة في العالم.