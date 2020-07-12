شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم التاسع.. مصر تطرح «الصياغات البديلة» لسد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

تواصلت المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، لليوم التاسع على التوالي، برعاية الاتحاد الإفريقي وممثلي الدول والمراقبين التي تهدف إلى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.

وأشار بيان لوزارة الموارد المائية والري المصرية أمس، إلى أن المحادثات شهدت عقد اجتماعات ثنائية بين كل دولة على حدة مع المراقبين والخبراء، التي أوضح خلالها الوفد المصري الصياغات البديلة التي عرضتها مصر خلال اجتماع اللجنة الفنية الذي عقد أول أمس.

وأوضح البيان أن المراقبين طرحوا بعض الملاحظات والاستفسارات، وقامت اللجان الفنية والقانونية بالرد عليها وتوضيحها.