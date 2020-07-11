شكرا لقرائتكم خبر عن «غوتيريش»: عدم السماح لكورونا بالتأثير على التنمية المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أنه لا يمكن السماح لجائحة كوفيد ١٩ بأن تعكس مسار التقدم الذي أُحرز نحو تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.

وأوضح غوتيريش في رسالته الافتراضية أن جائحة كوفيد-19 تؤثر على الجميع، في كل مكان، ولكنها لا تؤثر على الجميع بنفس الدرجة، مبيناً أن جائحة كوفيد-19 تعمق أوجه عدم المساواة والضعف القائمة، ولا سيما بالنسبة للنساء والفتيات.

وأكد غوتيريش أن المجتمع الدولي أخذ على عاتقه، من خلال الإعلانات والاتفاقات الدولية، بما في ذلك خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، التزاماً بكفالة حصول الجميع على الرعاية الصحية، وإنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك الممارسات الضارة، بحلول عام 2030.