شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قياسي في إصابات كورونا اليومية بأمريكا والان نبدء بالتفاصيل
وحطمت الولايات المتحدة الرقم القياسي الخاص بها في ثلاثة من بين الأيام الأربعة الماضية، وفقا لبيانات الجامعة.
وسجلت ولاية فلوريدا، وهي إحدى الولايات التي تشهد أكبر ارتفاع في حالات الإصابة، أكثر من 10 آلاف حالة يومية و 93 حالة وفاة جديدة. وبدأت منتجعات ديزني في الولاية بإعادة فتح أبوابها.
وحطمت جورجيا، وهي بؤرة لانتشار الفيروس أيضا، رقمها القياسي لعدد الحالات اليومية، بأكثر من 4000 حالة جديدة، فيما تندلع معركة بين عمدة المدينة الرئيسية في الولاية، أتلانتا، وهى ديمقراطية، تحاول التراجع عن قرارات إعادة الفتح، وحاكم الولاية الجمهوري الذي يرفض التراجع.
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