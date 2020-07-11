شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع كورونا في مصر.. 923 إصابة و67 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر اليوم السبت، تسجيل 923 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 67 حالة وفاة نزولا من 981 إصابة و 85 حالة وفاة أمس الجمعة.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 81158 حالة من ضمنهم 23876 حالة تم شفاؤها و 3769 حالة وفاة".