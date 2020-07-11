قال مصدر في وزارة الصحة في طاجيكستان، إنه تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تسجيل 49 إصابة جديد بكوفيد-19، ليصل عدد المصابين بالمرض في الجمهورية إلى 6506 أشخاص.
وأضاف ممثل الوزارة، في حديث له اليوم السبت: "في طاجيكستان، ارتفع عدد المرضى الذين يعانون من مرض COVID-19 بمقدار 49 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ووصل إلى 6506، ولم يتمخلال اليوم الماضي، تسجيل أية وفاة بسبب المرض".
وبشكل إجمالي، تسبب المرض بوفاة 55 شخصا حتى الآن، وشفي منه 5176 شخصا أي 79.5% من العدد الإجمالي للمصابين. وتم تخريج 61 مريضا من المستشفيات، خلال اليوم الماضي بعد شفائهم.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع أعداد مصابي كورونا في طاجيكستان إلى 6.5 ألف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.