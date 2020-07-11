عدد المصابين بكورونا في إفريقيا يجاوز 556 ألف حالة

وصل عدد المصابين بكوفيد-19 في إفريقيا، حتى الآن 556921 شخصا، بعد تسجيل 16714 إصابة جديدة في دول القارة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وبلغ عدد الوفيات خلال اليومالماضي بسبب المرض، 284 حالة، ليصل بشكل إجمالي إلى 12718 حالة وفاة حتى الآن.
وقالت منظمة الصحة العالمية، إن عددالمتعافين من المرض في القارة، بلغ 273 ألف حالة. وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات والوفيات بسبب المرض، في جنوب إفريقيا (250687 وفاة و3860 إصابة). وفي مصر، بلغ عدد المصابين 80235 حالة والوفيات 3702 حالة.
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