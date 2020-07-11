جسر الزرقاء: 3 إصابات إحداها خطيرة في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 3 شبان بجراح متفاوتة إثر تعرضهم لجريمة إطلاق نار في قرية جسر الزرقاء، مساء اليوم السبت.
وأفاد مصدر طبي، بأنه تلقى بلاغا حول تعرض 3 شبان لإطلاق نار، ما أسفر عن إصابة أحدهم (28 عاما) بجراح وصفت بالخطيرة.
فيما وصفت حالة المصابين الآخرين وهما يبلغان من العمر 18 عاما بالمتوسطة.
وقدم طبي طاقم الإسعافات الأولية للمصابين، ثم جرى نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى "هيلل يافة" في الخضيرة لاستكمال العلاج.
هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.
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