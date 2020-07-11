عفا عن مستشاره قبل أيام من دخوله السجن ترامب يصدر أمرا تنفيذيا لـ«المهاجرين الحالمين»

في السياسة 11 يوليو,2020 نسخة للطباعة

واشنطن ـ رويترز: قال متحدث باسم البيت الأبيض إن أمرا تنفيذيا سيصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الهجرة لن يتضمن عفوا لمهاجرين وصلوا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال لكن وجودهم حاليا فيها غير مشروع.

وقال المتحدث جاد دير في بيان “هذا لا يتضمن عفوا” بعد أن قال ترامب في مقابلة تلفزيونية إن الأمر الذي يعتزم إصداره سيشمل سبيلا للحصول على الجنسية لمثل هؤلاء المهاجرين المعروفين “بالحالمين”.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة تيليموندو التلفزيونية الناطقة بالإسبانية إن الأمر التنفيذي الذي سيصدره سيتطرق إلى برنامج يوفر الحماية من الترحيل لمئات الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا وهم أطفال. وأضاف “سأصدر أمرا تنفيذيا مهما… وسيكون (هذا البرنامج) جزءا منه… سيكون لدينا طريق للجنسية”. وقال بيان البيت الأبيض إن الأمر التنفيذي الذي سيصدره ترامب سيؤسس لنظام هجرة بناء على الجدارة والاستحقاق وإن ترامب سيعمل مع الكونجرس للتوصل لحل تشريعي “قد يشمل الجنسية مع قواعد تأمين قوية للحدود وإصلاحات دائمة قائمة على الاستحقاق” لكن لن يتضمن عفوا.

من جهة أخرى أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارا بتخفيف العقوبة الصادرة بحق مستشاره وصديقه القديم روجر ستون ليجنبه السجن بعد إدانته بالكذب تحت القسم أمام نواب الكونجرس خلال التحقيق في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016. ويعد قرار ترامب تخفيف العقوبة عن ستون (67 عاما) قبل أيام فقط من موعد دخوله السجن أبرز تدخل للرئيس الجمهوري في قضية جنائية وأحدث واقعة يلجأ فيها إلى استخدام العفو لمساعدة حليف.

وندد الديمقراطيون بالإجراء ووصفوه بأنه هجوم على حكم القانون. وقال البيت الأبيض في بيان “عانى روجر ستون كثيرا …لقد لاقى معاملة غير عادلة للغاية شأنه شأن كثير آخرين في هذه القضية. روجر ستون الآن رجل حر!”. ويرتبط السياسي الجمهوري المخضرم بصداقة ترامب منذ عقود. وكان من المقرر أن يسلم نفسه إلى سجن اتحادي في ولاية جورجيا يوم الثلاثاء ليبدأ قضاء عقوبة السجن ثلاث سنوات وأربعة أشهر.