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السعودية تدعو المواطنين والمقيمين إلى عدم السفر للخارج

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020

السعودية تدعو المواطنين والمقيمين إلى عدم السفر للخارج

متابعات_ الخليج 365

دعت وزارة الصحة السعودية المواطنين والمقيمين إلى عدم السفر للخارج في الوقت الحالي لعدم استقرار الوضع الوبائي لفيروس المستجد (كوفيد-19).

 

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم السبت أن دعوتها تأتي لعدم استقرار الوضع الوبائي لمرض فيروس كورونا، واستمرار انتشار وانتقال العدوى بالفيروس رغم التدابير والإرشادات الوقائية الصارمة المتبعة من مختلف دول العالم.

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ونصحت وزارة الصحة السعودية بعدم السفر حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين من زيادة فرصة الإصابة بفيروس كورونا خلال السفر.

 

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت أن الرذاذ ينقل ، إذ أن الرذاذ يعد أحد طرق الانتقال الرئيسية لعدوى كورونا.

 

وكشفت منظمة الصحة العالمية في الأيام الماضية أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الهواء.

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