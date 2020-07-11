كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تحذر رعاياها في الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، بتحذير رعاياها في الصين، من التعرض لتنفيذ تعسفي للقانون هناك، قد يشمل الاعتقال والمنع من مغادرة البلاد.

وقالت الوزارة في رسالة وجهتها عبر البريد الإلكتروني، للأمريكيين في الصين: "قد يتعرض مواطنون أمريكيون للاعتقال دون إمكانية الوصول لخدمات قنصلية أمريكية أو تلقيهم معلومات عن الجرم المنسوب إليهم".

وأضافت الخارجية الأمريكية أنهم قد يواجهون "عمليات استجواب واحتجاز مطولة" لأسباب تتعلق "بالأمن القومي".

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وأضافت الوزارة: "من الممكن أن يقوم أفراد الأمن الصينيين باعتقال أو ترحيل مواطنين أمريكيين بسبب تبادل رسائل إلكترونية خاصة تتضمن انتقادات للحكومة الصينية".

وتشهد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توترا مستمرا، تصاعد في الأشهر الماضية على خلفية قضايا عديدة على رأسها جائحة فيروس كورونا، وموضوع هونغ كونغ، والخلافات التجارية، وقضية حقول الطاقة في بحر الصين الجنوبي، ومسألة حقوق الإنسان في الأراضي الصينية، خاصة منطقة سنجان ذاتية الحكم.