أنابيك: 200 ألف عامل فقدوا عملهم بسبب كورونا

في ظل الحجر الصحي، سجلت وكالة أنابيك، خلال شهري أبريل وماي تراجع عروض العمل بـ75 في المائة وتراجع إبرام عقود العمل بـ80 في المائة. بحيث جرى تحصيل 4251 عرض عمل فقط، وإبرام 3702 عقد عمل. أما مشاريع التشغيل الذاتي، فسجلت تراجعا بـ6 في المائة مقارنة مع ماي 2019.

وتسجل وكالة أنابيك أن تأثر المقاولات بسبب الجائحة أدى إلى فقدان العمل بالنسبة إلى عدد من العمال، سواء بسبب حالات الإفلاس، أو مخططات التسوية الاجتماعية، ليصل عدد العاطلين بصفة دائمة إلى 200 ألف شخص. وسيكون على الوكالة أن تواكبهم وتزيد فرص إعادة إدماجهم من خلال برامج تنفذها الوكالة على المستوى الإقليمي.

وبالمقارنة مع معطيات 2019، وحسب المندوبية السامية للتخطيط، فقد أحدث الاقتصاد الوطني 165 ألف منصب شغل بين سنتي 2018 و2019، فيما كان عدد العاطلين عن العمل في حدود 1 مليون و107 ألف عاطل. وبلغ عدد المسجلين لدى وكالة أنابيك في 2019 مليونين ونصف، من طالبي الحصول على الشغل، لكن بعد تنقية قاعدة البيانات بشراكة مع CNSS، جرى استخلاص لائحة من 1,6 مليون طالب شغل، لم يستفد منهم من برامج الوكالة سوى 359 ألفا و146 شخصا، منهم 118 ألفا و308 جرى إدماجهم في سوق الشغل، ضمنهم 15268 أدمجوا في سوق الشغل الدولي. أما البقية، فاستفادت من برامج تتعلق بمقابلات التموقع، وورشات البحث عن الشغل، وتحشين قابلية الشغل، والمواكبة المقاولاتية.