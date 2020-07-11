الرحلات الخاصة .. لارام: المسافرون مدعوون للتقيد التام بالشروط التي وضعتها الحكومة

أكدت الخطوط الملكية المغربية، اليوم السبت، أنه يتعين على المسافرين التقيد التام بالشروط التي وضعتها الحكومة في إطار إطلاق برنامج الرحلات الخاصة ابتداء من 15 يوليوز الجاري. وهكذا، أوضحت الشركة الوطنية، في بلاغ لها، أن الرحلات نحو المغرب مفتوحة أمام جميع المواطنين المغاربة (السياح العالقون بالخارج، الطلبة أو المقيمون بالخارج) وأسرهم، وكذا أمام المواطنين من جنسيات أخرى المقيمين بالمغرب وأسرهم.

وأضاف المصدر ذاته أنه بالنسبة لجميع الرحلات نحو المغرب، ينبغي أن يتوفر المسافرون على اختبار (PCR) سلبي منجز قبل أقل من 48 ساعة واختبار مصلي، موضحا أن الأطفال البالغة أعمارهم أقل من 11 سنة معفيون من الاختبار.

وأشارت الخطوط الملكية المغربية إلى أن الرحلات انطلاقا من المغرب مفتوحة أمام المغاربة المقيمين بالخارج وأسرهم، والأجانب المقيمين أو غير المقيمين بالمغرب وأسرهم، والطلبة المغاربة المسجلين في جامعات بالخارج، وكذا نساء ورجال الأعمال والمواطنين المضطرين للتوجه إلى الخارج قصد العلاج، شريطة التوفر على ترخيص استثنائي صادر عن عمالة الإقليم. كما أن المسافرين ضمن رحلات انطلاقا من المغرب معفيون من الاختبارات ويتعين عليهم الاطلاع على الشروط الصحية التي تفرضها البلدان التي يعتزمون التوجه إليها والتقيد بها. وذكرت الخطوط الملكية المغربية أيضا بأن ارتداء الكمامة إلزامي على متن مجموع رحلاتها، ووحدها الحقائب اليدوية وحقائب الأطفال وتلك الخاصة بالحواسيب مسموح بحملها على متن الطائرة كأمتعة المقصورة.