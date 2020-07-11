فيسبوك تدرس حظر الإعلانات السياسية قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية



نقلت وكالات أنباء أمريكية أن فيسبوك تدرس حالياً حظر الإعلانات السياسية على منصتها للتواصل الاجتماعي في الأيام التي تسبق انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

وأضافت تقارير إعلامية أن الحظر المحتمل لا يزال قيد البحث ولم يُحسم بعد.

وقال متحدث باسم فيسبوك إن الشركة ليس لديها تعقيب على التقرير.

هذا وقد تعرضت الشركة لانتقادات على سياستها التي تعفي إعلانات السياسيين من الخضوع لمراجعة خاصة بالكشف عن الحقائق. وكانت تويتر قد حظرت في العام الماضي الإعلانات السياسية لكن فيسبوك قالت إنها لا ترغب في كبت الخطاب السياسي.

وكانت حملة جو بايدن المرشح المرجح للحزب الديمقراطي في الانتخابات نشرت الشهر الماضي خطاباً مفتوحاً للرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربرج تدعو فيه الشركة إلى تقصي حقائق إعلانات السياسيين خلال الأسبوعين اللذين يسبقان الانتخابات.

يأتي في وقت يواجه فيه الموقع الأزرق ضغوطاً متزايدة بشأن مقاربته للتعامل مع الأخبار المضللة والمنشورات المثيرة، بما في ذلك تلك التي تعود للرئيس دونالد ترامب، وأيضاً بعد الانتقادات التي لاحقته بغض الطرف عن التدخل الأجنبي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وكان قد اعترف نائب رئيس فيسبوك للشؤون الدولية نيك كليغ بتقصير الموقع خلال الانتخابات، كاشفاً أن المحتوى المدعوم من روسيا وصل إلى نحو 126 مليون أمريكي.

وأضاف كليغ أن فيسبوك سوف "يحظر في الولايات المتحدة جميع الإعلانات من منظمات إعلامية رسمية من دول أخرى خلال فترة الانتخابات".

وقال كليغ أن أي شخص ينشر إعلانات سياسية على المنصة يجب أن يستحصل على تصريح مسبق يتيح له القيام بذلك، مشيرا إلى أنه في الفترة ما بين آذار/ مارس وأيار/ مايو أوقف فيسبوك "نشر أكثر من 750 ألف إعلان سياسي يستهدف الولايات المتحدة لأن المعلن لم يكمل عملية نيل الترخيص".

