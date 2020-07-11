شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يصيب 1.8 مليون شخص بالبرازيل و289 ألف بالمكسيك والان نبدء بالتفاصيل

بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل 8ر1 مليون حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت ساو باولو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء تفشي الوباء وصل إلى 70 ألفا و398 حالة وفاة.

وتعافى 22ر1 مليون من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس.

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وأعلنت البرازيل تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في البلاد قبل حوالي 19 أسبوعا.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك إلى 289 ألفا و174 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم السبت بتوقيت مكسيكو سيتي.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في المكسيك جراء الفيروس بلغت 34 ألفا و191 حالة. وتعافى 225 ألفا و356 شخصا من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 19 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المكسيك.