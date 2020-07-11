السعودية تسجل 2994 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عن تسجيل 2994 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 229480 حالة.



وذكرت وزارة الصحة، أنه تمَّ تسجيل 2370 حالة شفاء جديدة من الفيروس ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 165396 حالة، كما تم تسجيل 30 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2181 حالة.

وكانت وزارة الصحة ذكرت في وقت سابق، أن المتعافي بشكل كامل من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لا ينقل العدوى للآخرين.

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وأوضح حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- أنه "يعتبر الشخص المتعافي من فيروس كورونا الجديد، والذي تنطبق عليه شروط التعافي، غير ناقل للعدوى، ويمكنه إنهاء العزل المنزلي"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشارت إلى أنَّه يتمّ أخذ عينة فحص فيروس كورونا، بطريقتين، وهما:

أولًا: عينة البلعوم الأنفي، والتي يتم جمعها عن طريق إدخال العود الخاص بإجراء المسحة للأنف بشكل موازٍ للحلق وبعمق محدد.

ثانيًا: عينة البلعوم الفموي، والتي يتم جمع العينة عن طريق إدخال العود الخاص بإجراء المسحة عن طريق الفم إلى مناطق البلعوم الخلفي والمناطق اللوزية.