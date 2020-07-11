كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تسجيل 95 وفاة و2734 إصابة بكورونا في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، 95 وفاة و2734 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة العراقية، في بيان لها، إنه تم فحص 10377 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في البلاد 671478 نموذجاً".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، عن تسجيل أيضاً 1699 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية".

أشارت الصحة العراقية، إلى أن المجموع الكلي للإصابات بلغ 75194 إصابة، وللمتعافين 43079 حالة شفاء، وللوفيات 3055 وفاة.

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية قد أعلنت، أمس الجمعة، تسجيل 2848 إصابة و78 حالة وفاة بفيروس كورونا.

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 12,462 مليون إصابة، بينهم أكثر من 558 ألف حالة وفاة، وأكثر من 7,261 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.