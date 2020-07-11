أزيلال.. إنتشال جثة شاب غرق في “الواد” بطريقة غامضة- صور

تمكنت فرقة الغواصة التابعة للوقاية المدنية بسوق السبت، زوال اليوم السبت، من انتشال جثة شاب قاصر من القناة الرابطة بين أفورار وضواحي بني ملال.

مصادر “اليوم 24” أفادت أن الهالك غرق أمس الجمعة بطريقة غامضة بعدما كان يحاول العبور الى الضفة الأخرى هربا من عناصر الدرك الملكي، قبل أن يتوارى عن الأنظار داخل القناة المائية.

وأضاف المصدر ذاته، أن عملية انتشال جثة الهالك من طرف عناصر الوقاية المدنية استمرت لساعات طويلة من البحث، حيث تمكنت هذه الأخيرة من انتشالها ونقلها إلى مستودع الأموات.

يذكر أن جثة الهالكة، نقلت إلى مستودع الأموات في المستشفى الجهوي في بني ملال، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي، فيما فتحت مصالح الدرك الملكي بحثا لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث.